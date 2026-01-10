Gli struzzi tornano a correre in Arabia Saudita dopo quasi 100 anni dall'estinzione
Gli struzzi tornano in Arabia Saudita dopo quasi cento anni, segnando un'importante iniziativa di conservazione. I primi cinque esemplari sono stati reintrodotti in una riserva storica, dove un tempo viveva l'estinto struzzo d'Arabia. Questa operazione mira a ripristinare un habitat naturale e a sostenere la biodiversità locale, rappresentando un passo significativo nel recupero delle specie selvatiche della regione.
