Fabrizio Corona torna con Falsissimo si scaglia ancora contro Signorini con testimone Vito Coppola | Nei camerini ha provato a baciarmi e toccarmi

Fabrizio Corona ha pubblicato una nuova puntata del suo podcast “Falsissimo” su YouTube, dove ha nuovamente attaccato Alfonso Signorini, ex conduttore del Grande Fratello. Durante l’episodio, Corona ha dichiarato che Vito Coppola, testimone presente, ha riferito di aver assistito a un tentativo di bacio e tocco da parte di Signorini nei camerini.

Fabrizio Corona torna su YouTube con una nuova puntata del suo podcast "Falsissimo" e si scaglia ancora contro Alfonso Signorini, l'ex conduttore del Grande Fratello. Al centro questa volta c'è Vito Coppola, personal trainer che racconta di essere stato introdotto negli studi del GF a Cinecittà senza autorizzazione, e di quello che sarebbe successo dopo. Vito Coppola racconta di aver conosciuto Signorini a una fiera, Tuttosposi. "Mi diede Instagram, per qualsiasi cosa mi trovi lì." Da lì inizia un rapporto che parte dall'allenamento fisico e scivola rapidamente altrove: "Parlavamo di allenamento, poi mi chiedeva altro: mostrami foto, ti voglio vedere.