Falsissimo Corona anticipa a Fanpageit | Signorini ha portato Vito Coppola nel camerino Ha lasciato Chi non per caso

Fabrizio Corona ha rilasciato un'intervista esclusiva a Fanpage.it in cui rivela che Signorini ha portato Vito Coppola nel camerino e ha lasciato Chi non per caso. La nuova puntata di Falsissimo, il suo format su YouTube, sarà disponibile dalle 21. Corona ha anticipato alcuni dettagli sui temi trattati, senza entrare in ulteriori approfondimenti.

Fabrizio Corona ha anticipato in esclusiva a Fanpage.it i temi della nuova puntata di Falsissimo, il suo format d'inchiesta sul canale YouTube, in uscita dalle 21. La testimonianza di un ragazzo, avvicinato da Signorini, fa tremare di nuovo il mondo Mediaset: "Endemol deve fermare la prossima edizione. La Lucarelli dovrebbe ritirarsi se avesse un'etica".