In vista della semifinale di Coppa Italia, il Como si prepara a affrontare l’Inter con Cesc Fabregas nel ruolo di allenatore. Si concentra su aspetti come la dieta e l’utilizzo di droni nel suo piano di lavoro. La partita si gioca con il Como che cerca di superare l’ostacolo dei nerazzurri, guidati da Fabregas, in questa importante sfida.

In una cornice di semifinale di Coppa Italia, il Como è chiamato a scendere in campo contro l’Inter con Cesc Fabregas alla guida. L’approccio del club unisce motivazione collettiva e strumenti tecnologici avanzati per potenziare le prestazioni e la coesione, puntando a trasformare l’evento in una dinamica competitiva capace di incidere sull’esito della partita. Fabregas mira a creare un’atmosfera simile a quella che ha segnato l’epoca del Bodo Glimt, puntando sull’energia prodotta dal pubblico come dodicesimo uomo in campo. Secondo le parole del tecnico, la collaborazione tra squadra e tifosi deve essere una fonte di energia reciproca, capace di alimentare le prestazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fabregas studia il Bodo Glimt: dieta e droni nel piano dell'Inter

Como Inter, Fabregas a lezione dal Bodo Glimt! Dieta e droni: il retroscena sull’incontro con i norvegesiRinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se...

Leggi anche: Fabregas studia il Bodo: app per i pasti, maxischermo e droni. Ecco l'ultima del Como di Cesc

Contenuti e approfondimenti su Bodo Glimt

Temi più discussi: Fabregas studia il Bodo. Vuole il Como high-tech e a dieta: app, droni e maxischermi; L’Inter cambia pelle per la Coppa Italia, il Como studia il Bodø: obiettivo finale; Intesa Como-Bodo Glimt: membri dello staff norvegese in visita dai lariani; Fabregas studia il Bodo | app per i pasti maxischermo e droni Ecco l' ultima del Como di Cesc.

Fabregas studia il Bodo. Vuole il Como high-tech e a dieta: app, droni e maxischermiFabregas trasforma il Como in una squadra high tech: app di nutrizione per dei calciatori, consulenza dalla Norvegia e droni che riprendono gli allenamenti, con un maxi schermo che permette di corregg ... corriere.it

Fabregas studia il Bodo: app per i pasti, maxischermo e droni. Ecco l'ultima del Como di CescL'allenatore è rimasto impressionato dallo stile dei norvegesi, dal progetto e dai metodi di allenamento. Tanto da invitare lo staff del club per conoscersi e per parlare di alcuni aspetti ... gazzetta.it

Il tecnico nerazzurro analizza la sconfitta contro il Bodo Glimt: non solo energia, all'Inter sono mancate qualità e personalità - facebook.com facebook

Inter-Bodo/Glimt, oltre un milione di spettatori su Sky Sport. Quasi 2 milioni i contatti unici x.com