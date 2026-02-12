Roma Malen + Dybala la ricetta vincente contro il Napoli? La mossa a cui sta pensando Gasperini al Maradona Ultimissime

Gasperini pensa di schierare subito Malen e Dybala insieme, sperando di sorprendere il Napoli. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri in campo, anche se ancora non è certa. La partita si avvicina e i tifosi aspettano di vedere se questa mossa sarà quella vincente.

La Roma si presenta a Napoli con Dybala di nuovo in campo.

La Roma torna in campo domenica sera al Maradona per affrontare il Napoli.

