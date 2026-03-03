Ex Inter Mehdi Taremi in guerra? La smentita di Pastorello

Tra ieri sera e questa mattina si è diffusa la notizia che l’ex attaccante dell’Inter Mehdi Taremi avrebbe intenzione di lasciare l’Olympiakos per tornare in Iran. Tuttavia, il suo agente ha smentito ogni ipotesi di un possibile addio e ha confermato che il giocatore rimane in squadra. La vicenda ha attirato l’attenzione di vari media e tifosi.

Tra la serata di ieri e le prime ore di questa mattina la voce è rimbalzata un po' dappertutto. L'ex attaccante dell'Inter Mehdi Taremi sarebbe stato pronto a lasciare l'Olympiakos per tornare in Iran. Ma – ovviamente – non per giocare a pallone: per combattere contro l'attacco israelo-statunitense. Mehdi Taremi non andrà in guerra per l'Iran. Secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti altamente qualificate e attendibili, l'ex calciatore dell'Inter non andrà a combattere per il suo paese e non ha mai chiesto nulla di tutto questo all'Olympiacos. Federico Pastorello, agente dell'attaccante iraniano ex Inter Mehdi Taremi, ha rilasciato un comunicato sulla situazione del giocatore.