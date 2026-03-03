Come nasce la notizia falsa di Taremi che lascerà l’Olympiacos per combattere la guerra in Iran

Secondo fonti affidabili, Mehdi Taremi, attaccante dell'Olympiacos, non ha intenzione di partire per combattere in Iran e non ha mai avanzato questa richiesta alla società greca. Si tratta di una notizia falsa che ha circolato online, ma le informazioni ufficiali confermano che il calciatore non ha mai pianificato di andare in guerra. La vicenda si è diffusa senza fondamento.