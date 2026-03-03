Come nasce la notizia falsa di Taremi che lascerà l’Olympiacos per combattere la guerra in Iran
Secondo fonti affidabili, Mehdi Taremi, attaccante dell'Olympiacos, non ha intenzione di partire per combattere in Iran e non ha mai avanzato questa richiesta alla società greca. Si tratta di una notizia falsa che ha circolato online, ma le informazioni ufficiali confermano che il calciatore non ha mai pianificato di andare in guerra. La vicenda si è diffusa senza fondamento.
Mehdi Taremi non andrà in guerra per l'Iran. Secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti altamente qualificate e attendibili, il calciatore non andrà a combattere per il suo paese e non ha mai chiesto nulla di tutto questo all'Olympiacos. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ex Inter star Taremi: «Pronto a combattere per l'Iran» - Il calcio si ferma per il conflitto in Medio Oriente
