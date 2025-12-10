Ilva va a fondo Ma Urso ripete | L’abbiamo salvata

Nel 2022, con l'ingresso di Urso come ministro, l'Ilva di Taranto si trova in una fase critica, gestita da Acciaierie d’Italia, joint venture tra Invitalia e ArcelorMittal. La situazione industriale e ambientale dell'acciaieria rimane complessa, con molteplici sfide da affrontare e un dibattito acceso sulla sua salvezza e futuro.

Taranto. Quando Urso diventa ministro, a fine 2022, Ilva è gestita da Acciaierie d’Italia, joint venture a metà tra Invitalia e ArcelorMittal. Il siderurgico chiude l’anno con una produzione di 3 milioni di tonnellate. “Ora ci aspettiamo il revamping dell’altoforno Afo 5, senza il quale la siderurgia italiana non è in grado di rispondere alle esigenze del paese” le prime parole del ministro. Subito dopo aprì il tavolo Ilva al ministero, chiamando a sé Michele Emiliano e il sindaco di Taranto. Che fino ad allora, persino con i governi del Pd, erano stati volutamente tenuti fuori. Emiliano trova finalmente sponda su quello che da anni era il suo libro dei sogni: decarbonizzare Ilva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ilva va a fondo. Ma Urso ripete: “L’abbiamo salvata”

Commissari straordinari dell'ex #ILVA preparano una causa civile contro #ArcelorMittal, dove chiedono 5 miliardi di euro per i gravi danni subiti. “In fondo 5 miliardi rispetto ai danni arrecati alla più grande acciaieria D'Europa #UE, mi sembrano una buona offe Vai su X

Il governo non può sganciare una bomba sociale su #genova : Ex #Ilva, @silviasalis Salis a #Cornigliano: “Difenderemo i lavoratori fino in fondo: farò qualsiasi cosa per ottenere delle risposte”. Il governo di @giorgiameloni dia una risposta adesso. @sinistra.it - facebook.com Vai su Facebook

Ilva va a fondo. Ma Urso ripete: “L'abbiamo salvata” - Dallo scontro con ArcelorMittal all’amministrazione straordinaria, dai forni elettrici ai 9 miliardi mai trovati: produzione ai minimi, debiti in crescita, gare deserte e commissari contestati. Si legge su ilfoglio.it