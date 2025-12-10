Ex Ilva decreto bluff Urso temporeggia per sedare la protesta
Il governo italiano prosegue nel suo atteggiamento di attesa di fronte alla crisi dell’ex Ilva, senza proporre soluzioni concrete. Mentre le proteste degli operai si intensificano e il decreto sicurezza si rivela inefficace, Urso mantiene un atteggiamento di tergiversamento, tentando di calmare le tensioni senza interventi decisivi.
Il governo non ha una soluzione per la crisi dell’Ilva. Davanti agli stabilimenti dell’ex polo siderurgico di tutta Italia in mobilitazione, e avendo verificato che il decreto sicurezza non funziona . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
CdM, approvato il decreto sull'Ex Ilva
Ex Ilva, via libera al decreto per proseguire la produzione e tutelare i lavoratori. E le sinistre speculano
Ex Ilva, ok del Cdm a decreto con misure urgenti per continuità impianti
Studio 100. . Il ministro Adolfo Urso ha aggiornato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro sugli sviluppi relativi al rilancio dell’ex Ilva, illustrando l’esito della riunione al Mimit, lo stato del decreto in discussione al Senato e le procedure di cessione - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, Urso chiama Decaro - Il ministro della imprese ha aggiornato il presidente eletto sul dossier, dagli obiettivi del decreto ex Ilva, attualmente all'esame del Senato, alle procedure negoziali per la cessione degli asset ... Scrive rainews.it
