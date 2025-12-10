Ex Ilva decreto bluff Urso temporeggia per sedare la protesta

Il governo italiano prosegue nel suo atteggiamento di attesa di fronte alla crisi dell’ex Ilva, senza proporre soluzioni concrete. Mentre le proteste degli operai si intensificano e il decreto sicurezza si rivela inefficace, Urso mantiene un atteggiamento di tergiversamento, tentando di calmare le tensioni senza interventi decisivi.

Il governo non ha una soluzione per la crisi dell’Ilva. Davanti agli stabilimenti dell’ex polo siderurgico di tutta Italia in mobilitazione, e avendo verificato che il decreto sicurezza non funziona . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

