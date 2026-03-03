Ex Ilva dieci indagati per la morte dell’operaio precipitato nel reparto Agglomerato

Un’indagine è stata avviata dopo la morte di un operaio di 36 anni che è precipitato da oltre dieci metri nel reparto Agglomerato di un'azienda a Taranto. Attualmente sono dieci le persone iscritte nel registro degli indagati per il decesso dell’uomo, avvenuto nell’ambito di un incidente sul lavoro. La vicenda si concentra sui fatti accaduti all’interno dell’impianto industriale.

La Procura del capoluogo jonico indaga per omicidio colposo: nel registro dirigenti, tecnici e referenti dell’azienda appaltatrice, residenti fra le province di Taranto, Lecce e Brindisi. Autopsia fissata per il 6 marzo TARANTO - Un volo di oltre dieci metri, poi il silenzio. Attorno alla morte di Loris Costantino, 36 anni di Talsano (rione di Taranto), si muove ora un’inchiesta che coinvolge dieci persone. La Procura di Taranto ha acceso i riflettori su quanto accaduto nel reparto Agglomerato dell’ex Ilva, aprendo un fascicolo per omicidio colposo. A coordinare gli accertamenti è il pm Marco Colascilla Narducci. Le verifiche, affidate allo Spesal e ai carabinieri del Nil, puntano a ricostruire minuto per minuto la sequenza dei fatti e a stabilire se i protocolli di sicurezza siano stati rispettati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

