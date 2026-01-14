Ex Ilva 17 indagati per la morte dell’operaio precipitato durante un controllo | Omicidio colposo in concorso

La Procura di Taranto ha iscritto nel registro degli indagati 17 persone in relazione alla morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni precipitato durante un controllo all’interno dell’ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia. L’inchiesta ipotizza il reato di omicidio colposo in concorso, con l’obiettivo di chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Sono 17 gli indagati dalla Procura di Taranto per la morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni originario di Alberobello e residente a Putignano, morto lunedì in un incidente sul lavoro all’interno dell’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia. L’ipotesi di reato è omicidio colposo in concorso per presunte condotte di imprudenza, negligenza, imperizia e violazioni delle norme antinfortunistiche. Nel registro degli indagati sono stati iscritti il direttore generale Maurizio Saitta, il direttore dello stabilimento di Taranto Benedetto Valli, il capo area “Acciaieria 2? Vincenzo Sardelli oltre a un capo reparto, diversi capi turno, responsabili e tecnici della manutenzione meccanica, capi squadra addetti alla manutenzione e un preposto di una ditta dell’indotto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ex Ilva, 17 indagati per la morte dell’operaio precipitato durante un controllo: “Omicidio colposo in concorso” Leggi anche: Morte dell'operaio ex Ilva: 17 iscritti nel registro degli indagati, anche due brindisini Leggi anche: Operaio muore all’ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida precipitato durante un controllo delle valvole La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ex Ilva, 17 indagati per la morte dell'operaio Claudio Salamida. Operaio morto nell'ex Ilva, disposta l'autopsia: 17 indagati - Sono diciasette gli indagati per la morte dell'operaio Claudio Salamida, rimasto ucciso in un incidente sul lavoro avvenuto lunedì mattina all'interno dell'ex Ilva di ... msn.com

Ex Ilva, 17 indagati per la morte dell'operaio Claudio Salamida - Sono 17 gli indagati dalla Procura di Taranto per la morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni originario ... notizie.tiscali.it

Ex Ilva a Taranto, sono 17 gli indagati per la morte dell'operaio Claudio Salamida. I NOMI - Tra i 17 indagati ci sono il direttore generale di Acciaierie d'Italia Maurizio Saitta e il direttore dello stabilimento Benedetto Valli, i capi area e i capi turni della fabbrica. lagazzettadelmezzogiorno.it

Studio 100. . La Procura ha posto sotto sequestro senza facoltà d'uso l'area convertitore 3 dell'Acciaieria 2 dell'ex Ilva, dove ieri mattina ha perso la vita Claudio Salamida. Al momento nessun iscritto nel registro degli indagati. Intanto ieri sera e nella notte fugh facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.