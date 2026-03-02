Operaio precipita nel reparto agglomerato ed è gravissimo nuovo dramma nello stabilimento ex Ilva di Taranto

Un operaio di 26 anni, impiegato dalla ditta di pulizie Gea Power, è precipitato da circa dieci metri nel reparto Agglomerato dello stabilimento ex Ilva di Taranto. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, lasciando l’uomo con gravi ferite al torace e a un braccio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito il ferito in ospedale.

Un operaio della ditta di pulizie Gea Power dell’indotto ex Ilva, di 26 anni, è c aduto da un piano di calpestio nel reparto Agglomerato dello siderurgico di Taranto, da un’altezza di una decina di metri, riportando gravi ferite: lesioni al torace e ad un braccio. Lo si apprende da fonti sindacali. Subito soccorso, è stato porato in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale dello Spesal. Da accertare dinamica e responsabilità. Il 12 gennaio, in un incidente simile, morì l’operaio 46enne operaio Claudio Salamida. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Operaio precipita nel reparto agglomerato ed è gravissimo, nuovo dramma nello stabilimento ex Ilva di Taranto Ex Ilva, dopo due anni riattivato l’Altoforno 2 nello stabilimento di TarantoEra fermo dal 20 gennaio 2024, l’altoforno 2 nello stabilimento ex Ilva di Taranto che ora è tornato a funzionare. Leggi anche: Tragedia all’ex Ilva di Taranto: operaio precipita e perde la vita. I sindacati proclamano... Tutti gli aggiornamenti su Ilva di Taranto. Ex Ilva: operaio dell'appalto precipita da 10 metri, è graveUn operaio della ditta di pulizie Gea Power dell'indotto ex Ilva, Loris Costantino, 26 anni, è caduto da un piano di calpestio nel reparto Agglomerato dello siderurgico di Taranto, da un'altezza di un ... ansa.it Taranto, precipita da 12 metri mentre pulisce un nastro trasportatore all'Ex Ilva: muore operaio 37enneIncidente mortale questa mattina nell'ex Ilva, di Taranto. La vittima, un'operaio di 37 anni di una ditta dell'appalto impegnato nelle operazioni di pulizia di un nastro trasportatore nel Reparto ... lagazzettadelmezzogiorno.it