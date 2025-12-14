Stop agli ingressi abusivi Ordinanza ai proprietari

L'amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza per contrastare gli ingressi abusivi e i bivacchi nel territorio. Proprietari degli immobili sono chiamati a adottare misure per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, con l'obiettivo di preservare l'ordine pubblico e prevenire comportamenti non autorizzati.

"L’amministrazione comunale ha emanato ordinanze urgenti per intimare ai proprietari degli immobili di adottare misure per impedire accessi non autorizzati e per vietare bivacchi su tutto il territorio comunale. La polizia locale, in sinergia con le forze dell’ordine, vigilerà sul rispetto di queste disposizioni. Un vivo ringraziamento al prefetto Valerio Massimo Romeo per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso le esigenze del nostro territorio, al questore Ugo Angeloni per l’eccellente coordinamento operativo, e a tutte le donne e gli uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza per l’impegno profuso. Lanazione.it "Stop agli ingressi abusivi. Ordinanza ai proprietari" - "L’amministrazione comunale ha emanato ordinanze urgenti per intimare ai proprietari degli immobili di adottare misure per impedire accessi non autorizzati e per vietare bivacchi su tutto il territori ... msn.com

