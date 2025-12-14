Stop agli ingressi abusivi Ordinanza ai proprietari

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza per contrastare gli ingressi abusivi e i bivacchi nel territorio. Proprietari degli immobili sono chiamati a adottare misure per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, con l'obiettivo di preservare l'ordine pubblico e prevenire comportamenti non autorizzati.

"L’amministrazione comunale ha emanato ordinanze urgenti per intimare ai proprietari degli immobili di adottare misure per impedire accessi non autorizzati e per vietare bivacchi su tutto il territorio comunale. La polizia locale, in sinergia con le forze dell’ordine, vigilerà sul rispetto di queste disposizioni. Un vivo ringraziamento al prefetto Valerio Massimo Romeo per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso le esigenze del nostro territorio, al questore Ugo Angeloni per l’eccellente coordinamento operativo, e a tutte le donne e gli uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza per l’impegno profuso. Lanazione.it

stop agli ingressi abusivi"Stop agli ingressi abusivi. Ordinanza ai proprietari" - "L’amministrazione comunale ha emanato ordinanze urgenti per intimare ai proprietari degli immobili di adottare misure per impedire accessi non autorizzati e per vietare bivacchi su tutto il territori ... msn.com

Stop agli acconciatori abusivi: intervista a Renato Ancorotti - Radio radicale siamo con il senatore Renato ancorotti di Fratelli d'Italia per parlare di un PdL che lei ha presentato qui al Senato che diciamo verrà affrontato immagino al prossimo gennaio dopo la ... radioradicale.it

stop agli ingressi abusivi ordinanza ai proprietari

© Lanazione.it - "Stop agli ingressi abusivi. Ordinanza ai proprietari"

Torrione Fodesta, stop agli ingressi abusivi: nuova serratura

Video Torrione Fodesta, stop agli ingressi abusivi: nuova serratura