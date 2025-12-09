Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna | 39enne arrestato a Catania

Un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere evaso dagli arresti domiciliari e aver picchiato la propria compagna, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L'uomo avrebbe dovuto rimanere nella propria abitazione di via Capo Passero, sottoposto al regime di detenzione domiciliare per reati legati agli stupefacenti. L'aggressione e il tentativo di nascondersi. Durante un servizio notturno di pattugliamento, gli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in seguito alla richiesta d'aiuto di una donna, giunta al Numero Unico di Emergenza, che ha segnalato di essere stata aggressa dal compagno.

