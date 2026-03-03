Eva Medin porta la fantascienza a Condotto48
Da marzo a maggio 2026, presso lo spazio Condotto48 a Roma, si terrà la mostra dell’artista franco-brasiliana Eva Medin intitolata
Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il panorama artistico romano si arricchisce di una nuova, suggestiva tappa nel cuore del Municipio VI. Nell’ambito della programmazione biennale di CONDOTTO48, lo spazio espositivo situato a Torre Angela, approda il progetto Le monde après la pluie dell’artista franco-brasiliana Eva Medin. L’esposizione, curata da Valeria De Siero, rappresenta un momento di profonda riflessione sulle capacità dell’arte contemporanea di ibridare linguaggi differenti, portando lo spettatore all’interno di una narrazione che scivola tra il reale e il futuribile. L’opera, che gode del... 🔗 Leggi su Ezrome.it
Eva Medin a CONDOTTO48: “Le monde après la pluie”, un viaggio tra metamorfosi, acqua e immaginari sci-fiRoma accoglie la ricerca potente e immersiva dell’artista franco-brasiliana Eva Medin con Le monde après la pluie, progetto a cura di Valeria De...
Roma, Calenda candidato sindaco per il centrodestra? La smentita: “E’ fantascienza”Roma, 3 febbraio 2026 – Nel pieno del dibattito sui nomi che potrebbero correre per il Campidoglio alle prossime comunali, Carlo Calenda sceglie una...