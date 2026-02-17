Eva Medin a CONDOTTO48 | Le monde après la pluie un viaggio tra metamorfosi acqua e immaginari sci-fi

Eva Medin ha presentato a CONDOTTO48 il suo nuovo progetto, “Le monde après la pluie”, che esplora metamorfosi e immaginari sci-fi attraverso un viaggio immersivo. La mostra si tiene nella sede di Torre Angela a Roma, offrendo un’esperienza che combina acqua, trasformazioni e visioni futuristiche. La artista franco-brasiliana ha scelto di coinvolgere il pubblico in un percorso visivo e sensoriale, creando un ponte tra realtà e fantasia. La curatrice Valeria De Siero ha deciso di ospitare questa esposizione per stimolare nuove riflessioni sull’immaginario collettivo.