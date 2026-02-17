Eva Medin a CONDOTTO48 | Le monde après la pluie un viaggio tra metamorfosi acqua e immaginari sci-fi
Eva Medin ha presentato a CONDOTTO48 il suo nuovo progetto, “Le monde après la pluie”, che esplora metamorfosi e immaginari sci-fi attraverso un viaggio immersivo. La mostra si tiene nella sede di Torre Angela a Roma, offrendo un’esperienza che combina acqua, trasformazioni e visioni futuristiche. La artista franco-brasiliana ha scelto di coinvolgere il pubblico in un percorso visivo e sensoriale, creando un ponte tra realtà e fantasia. La curatrice Valeria De Siero ha deciso di ospitare questa esposizione per stimolare nuove riflessioni sull’immaginario collettivo.
Roma accoglie la ricerca potente e immersiva dell’artista franco-brasiliana Eva Medin con Le monde après la pluie, progetto a cura di Valeria De Siero ospitato da CONDOTTO48 (Torre Angela). L’inaugurazione è in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:00, mentre la mostra sarà visitabile dal 15 marzo al 23 maggio 2026 (su appuntamento), con il patrocinio di Roma Municipio VI e dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, e il supporto di Terracromata e Carbone Ar’dente. Le monde après la pluie non è soltanto un titolo: è una condizione. Evoca un tempo sospeso, quando l’aria cambia, la terra trattiene l’acqua e tutto sembra in attesa di una nuova forma. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
