Roma Calenda candidato sindaco per il centrodestra? La smentita | E’ fantascienza

Carlo Calenda mette subito le cose in chiaro. In un’intervista di oggi, il politico romano ha respinto con decisione le voci che lo volevano come candidato sindaco per il centrodestra a Roma. “È fantascienza”, ha detto, lasciando intendere che non ci sono possibilità concrete di vederlo in corsa per il Comune. La sua presa di posizione chiara spegne le speculazioni e mette fine a ogni dubbio sulla sua candidatura.

Roma, 3 febbraio 2026 – Nel pieno del dibattito sui nomi che potrebbero correre per il Campidoglio alle prossime comunali, Carlo Calenda sceglie una presa di posizione netta. In un post pubblicato su X, il leader di Azione respinge l'ipotesi di una candidatura sostenuta dal centrodestra, definendola priva di riscontri e non verificata con lui. La replica sui social: "Notizia non verificata con il sottoscritto". La smentita arriva dopo la pubblicazione di un articolo che, secondo quanto riportato da varie riprese online, parlava di una "suggestione" legata al suo nome nel ragionamento interno al centrodestra.

