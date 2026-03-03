Europei Under 19 femminile Titane ko con la Slovenia

Nella seconda partita del gruppo B1 di qualificazioni agli Europei Under 19 del 2026, la nazionale femminile under 19 di San Marino ha subito una sconfitta per 7-0 contro la Slovenia. La squadra slovena ha dominato l'incontro, mettendo a segno sette reti senza subire reti avversarie. La sfida si è svolta tra le due rappresentative europee in questa fase preliminare.

Slovenia stellare, le ragazze dell della Nazionale Under 19 femminile di San Marino sono costrette ad arrendersi (7-0) nella seconda gara del gruppo B1 di qualificazioni agli Europei Under 19 del 2026. Già indicata come grande favorita a chiudere il gruppo B1 davanti a tutte e tornare così in Lega A il prossimo autunno, la Slovenia produce una prestazione di grande qualità e sostanza. Tanto che le biancazzurre sono sotto di quattro gol già dopo 12 minuti. Poi i giochi sono praticamente fatti. Nella sfida contemporanea tra Estonia e Cipro, le Baltiche bissano il successo di misura della prima giornata battendo anche le isolane con il punteggio di 1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

