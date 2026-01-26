Calcio a 5 | Spagna senza problemi agli Europei La Slovenia batte il Belgio

Gli Europei di calcio a 5 proseguono con partite significative, tra cui la vittoria della Spagna e la sconfitta del Belgio contro la Slovenia. La seconda giornata del Gruppo C si è svolta a Lubiana, offrendo nuove emozioni e approfondimenti sul torneo. Questo appuntamento rappresenta un momento chiave per le squadre coinvolte e per gli appassionati di questa disciplina.

Altre partite, altre emozioni ed altri gol agli Europei 2026 di calcio a 5. In questo lunedì 26 gennaio, a Lubiana, si sono giocate le gare della seconda giornata del Gruppo C. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Spagna-Bielorussia 2-0 Le Furie Rosse non esagerano, ma controllano il match rimanendo a punteggio pieno in questa prima fase del loro cammino. Le reti di Mellado, in apertura di partita, e di Novoa, all’inizio del secondo tempo, certificano la vittoria degli iberici. Slovenia-Belgio 5-4 Festival del gol fra balcanici e belgi. Partita spumeggiante sin dalle prime battute, dopo 9 minuti è 2-2 con un doppio botta e risposta formato dalle reti di Gréllo e Rahou per i Diavoli Rossi e dalle segnature di Turk e dall’autorete di Aabbou per gli sloveni. 🔗 Leggi su Oasport.it

