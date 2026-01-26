Calcio a 5 | Spagna senza problemi agli Europei La Slovenia batte il Belgio

Da oasport.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Europei di calcio a 5 proseguono con partite significative, tra cui la vittoria della Spagna e la sconfitta del Belgio contro la Slovenia. La seconda giornata del Gruppo C si è svolta a Lubiana, offrendo nuove emozioni e approfondimenti sul torneo. Questo appuntamento rappresenta un momento chiave per le squadre coinvolte e per gli appassionati di questa disciplina.

Altre partite, altre emozioni ed altri gol agli Europei 2026 di calcio a 5. In questo lunedì 26 gennaio, a Lubiana, si sono giocate le gare della seconda giornata del Gruppo C. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Spagna-Bielorussia 2-0 Le Furie Rosse non esagerano, ma controllano il match rimanendo a punteggio pieno in questa prima fase del loro cammino. Le reti di Mellado, in apertura di partita, e di Novoa, all’inizio del secondo tempo, certificano la vittoria degli iberici. Slovenia-Belgio 5-4 Festival del gol fra balcanici e belgi. Partita spumeggiante sin dalle prime battute, dopo 9 minuti è 2-2 con un doppio botta e risposta formato dalle reti di Gréllo e Rahou per i Diavoli Rossi e dalle segnature di Turk e dall’autorete di Aabbou per gli sloveni. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio a 5 spagna senza problemi agli europei la slovenia batte il belgio

© Oasport.it - Calcio a 5: Spagna senza problemi agli Europei. La Slovenia batte il Belgio

Approfondimenti su Calcio A 5 Europei

Calcio a 5: Spagna e Belgio in scioltezza agli Europei 2026

Le gare del Gruppo C agli Europei 2026 di calcio a 5 si sono concluse con risultati netti per Spagna e Belgio.

Notte azzurra a Foggia: l'Italvolley under 18 batte il Belgio e si qualifica agli Europei

La nazionale italiana under 18 femminile ha concluso con successo il torneo Wevza a Foggia, sconfiggendo il Belgio nella finale e conquistando il titolo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calcio A 5 Europei

Argomenti discussi: Calcio a 5: Spagna e Belgio in scioltezza agli Europei 2026; EURO 2026, esordio amaro: Italia sconfitta dal Portogallo. Samperi: Peccato per il finale. Ora pensiamo alla Polonia; Calcio a 5 Euro 2026, l'Italfutsal testa la Stozice Arena; Euro2026, doppio poker nel girone C: il Belgio travolge la Bielorussia, la Spagna batte la Slovenia.

calcio a 5 spagnaCalcio a 5: Spagna e Belgio in scioltezza agli Europei 2026Altro giro altra corsa. Proseguono a gran ritmo gli Europei 2026 di calcio a 5, che oggi hanno visto in scena le squadre del Gruppo C. Ancora tanti gol in ... oasport.it

Calcio a 5, Europei 2026: le favorite. Portogallo e Spagna davanti a tutteEuropei 2026 di calcio a 5: ci siamo. Scatterà oggi con le prime partite una nuova edizione del torneo continentale per nazioni di futsal. Una rassegna ... oasport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.