Volley femminile l’Italia si qualifica agli Europei U18 Lisa Monari Gamba trascinante Belgio ko

L’Italia under 18 di volley femminile ha ottenuto la qualificazione agli Europei in programma dal 1° al 12 luglio tra Riga e Vilnius. La squadra si è distinta nelle ultime gare, grazie anche alla prestazione di Lisa Monari Gamba, che ha contribuito alla vittoria contro il Belgio. L’appuntamento europeo rappresenta un’importante occasione di crescita e confronto per le giovani atlete italiane.

L'Italia si è qualificata agli Europei U18 di volley femminile, che si disputeranno tra Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania) dal 1° al 12 luglio. La nostra Nazionale ha staccato il pass per la rassegna continentale di categoria grazie al successo ottenuto nel torneo WEVZA disputato al PalaPreziuso di Foggia, culminato con la vittoria nella finale contro il Belgio per 3-1 (18-25; 25-22; 25-16; 25-21). Affermazione in rimonta per le ragazze del DT Marco Mencarelli, che hanno chiuso da imbattute la competizione con cinque sigilli all'attivo in terra pugliese. A mettersi maggiormente in luce è stata l a capitana Lisa Monari Gamba, che nell'atto conclusivo ha messo a segno 22 punti.

