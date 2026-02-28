Euro 2032 il Comune | Napoli non è stata esclusa la Uefa ci ha chiesto la documentazione per il 2 marzo

Il Comune di Napoli ha annunciato che la città non è stata esclusa dalla candidatura per Euro 2032. La Uefa ha richiesto la documentazione necessaria entro il 2 marzo. La stessa amministrazione ha precisato che non ci sono state esclusioni ufficiali e che la partecipazione è ancora in fase di valutazione. La comunicazione è arrivata in seguito alle novità riguardanti la procedura di candidatura.