Nuova sparatoria a Milano questa mattina. Un uomo di 25 anni, di origini cinesi, ha preso una pistola a una guardia giurata e ha sparato contro gli agenti in strada. Il bilancio è grave: il rapinatore è rimasto ferito, mentre gli agenti si sono messi subito all’opera per bloccarlo. Salvini si è schierato a fianco della polizia, confermando il suo sostegno agli agenti coinvolti.

Nuova sparatoria a Milano, tra la polizia e un rapinatore in piazza Mistral. Un 25enne cinese ha rubato la pistola a una guardia giurata che stava andando a lavoro e ha ingaggiato un conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno intercettato in strada. Stando alle prime informazioni, ha esploso diversi colpi - forse cinque -, alcuni dei quali avrebbero colpito l'auto di servizio. A quel punto gli uomini dell'Uopi - le unità specializzate create all'indomani degli attentati del Bataclan del 2015 - hanno risposto al fuoco ferendolo in maniera grave. Nessun membro delle forze dell'ordine sarebbe rimasto ferito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ancora spari a Rogoredo, ruba una pistola e spara agli agenti: ferito gravemente un 25enne cinese. Salvini: "Io sto con il poliziotto"

Un altro episodio di violenza a Milano.

Ancora sparatorie a Milano.

