Il fantasma di Canterville aleggia sul teatro Moriconi

il fantasma di canterville aleggia sul teatro moriconi
Saranno le atmosfere nebbiose e i sussurri di una notte senza tempo a inaugurare, domani (ore 21) il secondo appuntamento di "Fair Play" sul palco del Teatro Moriconi. La rassegna, frutto della sinergia tra Comune di Jesi, Teatro Giovani Teatro Pirata e Fondazione Pergolesi Spontini punta i riflettori su una rilettura magnetica del celebre "Fantasma di Canterville" di Oscar Wilde. Sotto la sapiente regia di Tonio De Nitto, l’attrice Angela De Gaetano — autrice anche dell’adattamento — si carica sulle spalle un monologo che sa di opera corale. La produzione di Factory Compagnia Transadriatica si avvale delle musiche originali di Paolo Coletta e delle luci di Davide Arsenio, che insieme alle scenografie di Porziana Catalano immergono il pubblico in un’estetica gotica di rara intensità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Fantasma di Canterville al Moriconi: fiaba gotica tra ironia e misteroIl Fantasma di Canterville, scritto da Oscar Wilde, viene rappresentato al Teatro Moriconi di Jesi, creando un’atmosfera di mistero e ironia.

Negli Usa aleggia il fantasma del giustiziere della metropolitanaNegli Stati Uniti torna a parlare il nome di Bernie Goetz, il uomo che nel 1984 uccise quattro adolescenti su un treno della metropolitana di New York.

