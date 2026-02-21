il fantasma di canterville aleggia sul teatro moriconi

Saranno le atmosfere nebbiose e i sussurri di una notte senza tempo a inaugurare, domani (ore 21) il secondo appuntamento di "Fair Play" sul palco del Teatro Moriconi. La rassegna, frutto della sinergia tra Comune di Jesi, Teatro Giovani Teatro Pirata e Fondazione Pergolesi Spontini punta i riflettori su una rilettura magnetica del celebre "Fantasma di Canterville" di Oscar Wilde. Sotto la sapiente regia di Tonio De Nitto, l’attrice Angela De Gaetano — autrice anche dell’adattamento — si carica sulle spalle un monologo che sa di opera corale. La produzione di Factory Compagnia Transadriatica si avvale delle musiche originali di Paolo Coletta e delle luci di Davide Arsenio, che insieme alle scenografie di Porziana Catalano immergono il pubblico in un’estetica gotica di rara intensità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

