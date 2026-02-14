Dopo il caso Baby Island oltre 14 mila firme raccolte per chiedere le telecamere negli asili nido

Elisa Arvati, madre di Verona, ha avviato una petizione dopo il caso “Baby Island” e ha ottenuto più di 14 mila firme in due giorni, chiedendo l’installazione di telecamere in tutti gli asili nido. La richiesta nasce dalla preoccupazione di molti genitori dopo le notizie di abusi scoperti in alcune strutture. La petizione, pubblicata su Change.org, mira a rendere obbligatoria la videosorveglianza per tutelare i bambini e aumentare la trasparenza negli ambienti educativi.

Più di 14 mila adesioni in circa 48 ore sono state raccolte dall'appello lanciato su Change.org da Elisa Arvati, una madre veronese che chiede l'introduzione obbligatoria della videosorveglianza in tutti gli asili nido. Una raccolta firme lanciata dopo il caso "Baby Island", la struttura privata al centro di un'indagine dei carabinieri, con il coordinamento della procura, che vede 5 delle 7 insegnanti presenti accusate di maltrattamenti ai danni di 15 dei 40 bimbi presenti, di età compresa tra i 9 mesi ed i 3 anni. Una di queste è anche indagata per lesioni. Una vicenda che ha scosso l'opinione pubblica e che ha spinto Arvati a promuovere l'iniziativa, allo scopo di ottenere provvedimenti utili a fare in modo che simili episodi non si ripetano.