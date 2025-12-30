Tari è lotta agli evasori Il Comune deve recuperare mezzo milione di euro

Il Comune si impegna nella lotta all’evasione della Tari, con l’obiettivo di recuperare circa mezzo milione di euro, derivante dai mancati pagamenti della tassa sui rifiuti negli ultimi quattro anni. Questa azione mira a garantire una gestione più equa e sostenibile del servizio, rafforzando il rispetto delle normative e sostenendo le finanze comunali.

Poco meno di mezzo milione di euro, per una cifra che mette insieme i mancati pagamenti della tariffa sui rifiuti nell’arco di quattro anni. A tanto ammonta a Castelfiorentino l’evasione per quanto riguarda la Tari, con il Comune che proprio lo scorso 24 dicembre ha approvato i ruoli coattivi per il mancato pagamento secondo le segnalazioni precedentemente pervenute da Alia. Si tratta in particolare di due ’tranche’ che riguardano le bollette sui rifiuti non pagate da privati nell’arco di un quadriennio, ovvero durante le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021. Mancati pagamenti sui quali rischia, almeno a livello teorico, di intervenire la prescrizione e l’approvazione del documento va con tutta probabilità anche nella direzione di scongiurare questo rischio, mantenendo viva la possibilità di recuperare almeno una parte (la più consistente possibile) della somma in questione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

