Binance | Gli asset digitali sono entrati nella vita di tutti i giorni

Gli asset digitali sono diventati parte integrante della quotidianità, superando la loro esclusiva dimensione finanziaria per integrarsi nelle attività di tutti i giorni. Questa evoluzione sottolinea come le tecnologie digitali e le criptovalute stiano trasformando il modo in cui gestiamo, scambiamo e percepiamo il valore, rendendo l’accesso e l’utilizzo più diffusi e semplici.

"Gli asset digitali non sono più appannaggio di pochi o di un angolo nascosto della finanza: sono entrati nella vita di tutti i giorni ". Così Binance in una nota in cui mette in evidenza come ci si trovi ora in "una nuova fase di convergenza tra retail e istituzioni ". Binance è una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute al mondo. Fondata nel 2017, permette di comprare, vendere e scambiare asset digitali come Bitcoin (Btc) ed Ethereum (Eth), offrendo anche servizi aggiuntivi come staking, risparmio, e una carta di pagamento crypto. " Binance conta 300 milioni di utenti nel mondo, pari a circa 1 persona su 27 a livello globale – prosegue – oggi, circa una persona su 27 al mondo si affida a Binance per alimentare e guidare il proprio percorso nel mondo crypto".

