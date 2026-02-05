La paura di non saper essere bravi genitori e la consapevolezza poi di imparare a farsi da parte Il racconto personalissimo di uno dei punti di svolta più travolgenti nella vita di una donna | l' attesa di un figlio

La donna ricorda un momento di grande cambiamento nella sua vita, quando ha scoperto di aspettare un figlio. Aveva trent’anni, un matrimonio e una vita apparentemente stabile, ma dentro sentiva la paura di non essere abbastanza brava come madre. La sua narrazione svela le insicurezze e i punti di svolta di una donna che, tra emozioni e dubbi, si prepara a diventare genitore, imparando a lasciarsi andare e a capire i propri limiti.

V ent’anni fa avevo trent’anni, un matrimonio e una vita che si preannunciava ricca di sorprese. Resisteva ancora un po’ di arroganza giovanile, quella che ti fa ritenere di non aver bisogno di imparare altro e che nessuno può insegnarti a vivere perché sei adulta. Fu un periodo pieno di incredibile grazia: la felicità era nelle cose che mi accadevano, nelle emozioni che condividevo con mio marito e la mia famiglia. Mesi di attesa, di risate e di abbracci. Ero incinta, ed ero felice di esserlo. Le lacrime di Chiara Nasti: «Depressione, rabbia, panico. Dopo la maternità ero persa e sola» X Leggi anche › 30 anni visti da scrittrici e scrittori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

