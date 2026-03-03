Esplosioni a Teheran Idf | Colpita la sede della tv di Stato Nuovo attacco anche a Beirut | Trump | Ora la grande ondata li massacriamo Droni su Cipro E si apre il fronte libanese
Nella giornata sono stati segnalati esplosioni a Teheran, con la sede della tv di Stato colpita secondo fonti ufficiali. Contestualmente, si sono verificati attacchi a Beirut e su Cipro, dove sono stati rilevati droni. Il presidente ha dichiarato che tutti i candidati per il controllo dell’Iran sono stati uccisi e ha parlato di un’operazione di massacro.
Guerra Usa-Iran, Idf: distrutta la sede della radio-tv pubblica a Teheran. Trump: «Nucleare minaccia colossale. Li stiamo massacrando». Il presidente americano Donald Trump «mi ha detto stasera che gli Usa avevano identificato possibili candidati per prendere il controllo dell'Iran, ma sono stati uccisi nell'attacco iniziale».
Iran, i media confermano: Khamenei è morto. Esplosioni a Dubai e Doha. Trump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell'Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime.
"Da due giorni sono bloccata ad Abu Dhabi. È una angoscia continua, si sentono le esplosioni, riceviamo messaggi di allerta di notte e di giorno" racconta Arcangela Redoglia
Medio oriente sotto attacco: morta la moglie di Khamenei, forti esplosioni vicino a un impianto nucleare. Tajani: "L'Iran è una minaccia esistenziale anche per l'Europa"