Esplosioni a Teheran Idf | Colpita la sede della tv di Stato Nuovo attacco anche a Beirut | Trump | Ora la grande ondata li massacriamo Droni su Cipro E si apre il fronte libanese

Nella giornata sono stati segnalati esplosioni a Teheran, con la sede della tv di Stato colpita secondo fonti ufficiali. Contestualmente, si sono verificati attacchi a Beirut e su Cipro, dove sono stati rilevati droni. Il presidente ha dichiarato che tutti i candidati per il controllo dell’Iran sono stati uccisi e ha parlato di un’operazione di massacro.