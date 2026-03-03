esplode bomboletta di propano feriti alle gambe due lavoratori

Due operai sono rimasti feriti alle gambe ieri mattina, poco dopo le 10.30, quando una bomboletta di propano è esplosa presso la Settala Gas, azienda situata in viale Delle Industrie 18 nella zona industriale di Settala. L’incidente si è verificato durante le operazioni di lavoro, coinvolgendo direttamente i due lavoratori presenti nel sito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Esplode una bomboletta di propano, feriti due operai. È successo ieri mattina, poco dopo le 10.30, alla Settala Gas, azienda di viale Delle Industrie 18, nella zona industriale di Settala. Stando alle prime ricostruzioni, i due colleghi, di 51 e 55 anni, stavano sottoponendo 5 bombolette di gas, di dimensioni simili a quelle della lacca o della schiuma da barba, alle prove di pressione, propedeutiche all’immissione di questi prodotti sul mercato. All’improvviso uno dei contenitori pressurizzati è scoppiato, innescando una sorta di reazione a catena e provocando il cedimento del macchinario che gli operai stavano usando per eseguire i test. Investiti da alcuni componenti metallici che si sono staccati dall’apparecchio, i due hanno riportato delle contusioni alle gambe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

