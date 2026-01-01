Botti di Capodanno due 12enni feriti gravemente | uno perde una mano l' altro ha schegge al torace e alle gambe

Il primo gennaio, due tredicenni sono rimasti gravemente feriti durante i festeggiamenti di Capodanno, a causa di esplosioni di petardi. Un ragazzo ha subito la perdita di una mano, mentre l’altro ha riportato ferite da schegge al torace e alle gambe. L’incidente evidenzia i rischi legati all’uso dei fuochi d’artificio e la necessità di maggiore attenzione e rispetto delle norme di sicurezza.

