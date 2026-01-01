Botti di Capodanno due 12enni feriti gravemente | uno perde una mano l' altro ha schegge al torace e alle gambe

Il primo gennaio, due tredicenni sono rimasti gravemente feriti durante i festeggiamenti di Capodanno, a causa di esplosioni di petardi. Un ragazzo ha subito la perdita di una mano, mentre l’altro ha riportato ferite da schegge al torace e alle gambe. L’incidente evidenzia i rischi legati all’uso dei fuochi d’artificio e la necessità di maggiore attenzione e rispetto delle norme di sicurezza.

Capodanno 2026, due 12enni feriti gravemente da botti a Milano: uno perde la mano - Nella tarda mattinata di oggi una pattuglia di carabinieri della Stazione Milano Crescenzago è intervenuta a Milano in via Alfonso Gatto a seguito di ... msn.com

Botti di Capodanno, tre feriti: bimba di tre anni, uomo colpito a un occhio, 13enne rischia la mano per un petardo raccolto da terra - In città un 67enne è arrivato al Santissima Annunziata per una bruciatura al volto dovuta allo scoppio di un ... msn.com

Il Capodanno in Puglia si chiude con un bilancio pesante: 14 feriti per i botti, tra cui bambini e adolescenti, alcuni in gravi condizioni. A Vieste un 17enne ha subito l'amputazione della mano, a Lecce un 22enne l’amputazione di due falangi distali - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

