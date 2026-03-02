Settala scoppia bombola di propano | due operai feriti alle gambe

Lunedì mattina a Settala, in provincia di Milano, due operai sono rimasti feriti alle gambe dopo lo scoppio di una bombola di propano durante un intervento in via delle Industrie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza ai lavoratori e hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Settala (Milano) – Due operai feriti: questo è il bilancio dell'incidente sul lavoro che si è verificato lunedì mattina in via delle Industrie a Settala, in provincia di Milano. Due addetti della Settala Gas, uno di 51 e l'altro di 55 anni, stavano sottoponendo alcune bombolette di propano alle prove di pressione quando una di queste è improvvisamente scoppiata. Gli operai sono stati investiti da alcuni pezzi metallici partiti dal macchinario che stavano usando per fare i test. I tecnici di Ats all'ingresso della Settala Gas per le verifiche di rito Entrambi hanno riportato contusioni alle gambe, fortunatamente non gravi, e sono stati portati in ospedale in "codice giallo", quello per i casi meno critici.