Alla scuola Leopardi, alcuni volontari della Protezione Civile hanno spiegato come vengono addestrati i cani impiegati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Durante la mattinata, hanno risposto a diverse domande degli studenti, illustrando le tecniche utilizzate e il ruolo fondamentale degli animali nel ritrovare persone disperse. L’incontro ha messo in evidenza il lavoro di squadra tra operatori e cani durante le operazioni di soccorso.

Alla scuola Leopardi abbiamo ospitato alcuni membri della Protezione Civile che, durante la mattinata, hanno risposto ad alcune nostre domande riguardo all’addestramento e alle ricerche con i loro cani. Abbiamo chiesto in quali ambienti possono effettuare le ricerche e hanno risposto che avvengono ovunque tra macerie, valanghe, in acqua e in zone boschive. Ma come avviene il soccorso? Ci hanno spiegato che durante la ricerca il cane viene lasciato senza guinzaglio e segue le tracce più fresche; quando il disperso viene ritrovato il cane inizia ad abbaiare insistentemente e perciò è importante che indossi una pettorina così che la persona in difficoltà capisca che è un cane da soccorso e non si preoccupi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eroi a quattro zampe per la ricerca dei dispersi

