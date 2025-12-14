Natale a sei zampe a Cervia | i cani eroi del salvataggio portano gli auguri in centro

Nel cuore di Cervia, un corteo speciale ha trasformato il centro cittadino in un evento ricco di emozioni. I cani eroi del salvataggio, protagonisti di un'iniziativa natalizia, hanno portato gioia e solidarietà, regalando un'atmosfera unica e coinvolgente durante il fine settimana.

© Ravennatoday.it - Natale "a sei zampe" a Cervia: i cani eroi del salvataggio portano gli auguri in centro Un insolito e gioioso corteo di "eroi a quattro zampe" ha animato il centro di Cervia questo weekend, portando una ventata di allegria e solidarietà natalizia. I protagonisti? Le Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics), sezione Emilia Romagna. Circa 30 unità cinofile. Ravennatoday.it “A Cervia un Natale vista mare”: un fine settimana ricco di eventi per famiglie e giovani - Sono ormai entrate nel vivo le iniziative di “A Cervia un Natale vista mare”, contenitore degli eventi che caratterizzano la città fino al 6 gennaio 2026. ravennawebtv.it

Cervia si veste di Natale: piste sul ghiaccio, laboratori e il concerto di Dardust nel weekend - Le iniziative di “A Cervia un Natale vista mare” entrano pienamente nel vivo e si preparano a scandire un fine settimana ricco di atmosfere, incontri e ... ravennanotizie.it

Cena di Natale - Raccolta fondi a sostegno del progetto "4 ZAMPE PER LA VITA" - facebook.com facebook