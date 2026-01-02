Tragedia di Crans-Montana | da Whatsapp a Instagram la ricerca dei dispersi corre sui social

Dopo la tragedia di Crans-Montana, molte persone si sono rivolte ai social media, come WhatsApp, Instagram e Facebook, per cercare i dispersi. Oltre alle comunicazioni ufficiali delle autorità, gli utenti condividono informazioni e supporto nella speranza di trovare i propri cari. Per assistenza immediata, è comunque consigliabile contattare la Help Line cantonale al numero 0848 112 117.

Whatsapp, Instagram, Facebook. Al di là dei canali ufficiali (in particolare la Help Line delle autorità cantonesi al numero 0848 112 117), anche tra gli utenti comuni del web corrono le iniziative per rintracciare persone risultate disperse nella tragedia di Crans-Montana. Il metodo più utilizzato è quello della condivisione di «annunci di ricerca» con più dati possibili per identificare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

