L’economista Lawrence Summers, ex rettore dell’Università di Harvard, si dimetterà dal suo ruolo di docente dell’ateneo alla fine dell’anno accademico Lo ha annunciato un portavoce dell’università, secondo quanto riporta il New York Times. L’annuncio arriva dopo che i documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia hanno mostrato una stretta relazione tra Summers e Jeffrey Epstein, molto tempo dopo la prima condanna di Epstein per prostituzione minorile. Summers, in congedo da novembre, non tornerà a insegnare prima di lasciare l’università. L’ex rettore, ha dichiarato il portavoce dell’università, si è anche dimesso da co-direttore del Mossavar-Rahmani Center for Business and Government. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Epstein files, si dimette Lawrence Summers ex rettore di Harvard

Larry Summers si dimetterà da Harvard per i legami con EpsteinL’economista ed ex Segretario al Tesoro di Bill Clinton, Larry Summers, ha annunciato mercoledì l’intenzione di ritirarsi dalla cattedra presso...

Epstein files, si dimette la responsabile legale di Goldman SachsRuemmler ha fatto sapere in una nota che si sarebbe “dimessa dall’incarico di responsabile legale e consulente legale di Goldman Sachs a partire dal...

Former Treasury Secretary Larry Summers Steps Down From Public Commitments After Epstein Emails

Temi più discussi: Epstein files: dalla Norvegia agli Emirati, una rete globale; Sconcertante, il miliardario a capo degli Hotel Hyatt si dimette: coinvolto nel caso Epstein. La verità sulla vicenda; Mister Hyatt e il boss dei Giochi 2028: l'effetto domino dei file di Epstein; Bufera Epstein, Fergie e il 'weekend di sesso' della figlia.

Epstein Files, Downing Street nel caos: si dimette il capo comunicazione di Starmer, William rompe il silenzioNuove dimissioni nell’entourage di Keir Starmer dopo lo scandalo Epstein. Tim Allan lascia, pressione sul premier. Il principe William esprime profonda preoccupazione e pensa alle vittime ... panorama.it

Epstein files, Kathy Ruemmler si dimette da responsabile legale di Goldman SachsLa donna è stata menzionata in oltre 10.000 documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. Il New York Times riporta inoltre parecchi dettagli che comproverebbero gli stretti rapporti tra Epstein ... tg24.sky.it

Larry Summers, già Segretario al Tesoro durante l'amministrazione di Bill Clinton, si è dimesso dal suo incarico presso l'Università di Harvard. La decisione è giunta in seguito alle evidenze emerse circa le relazioni intrattenute con il finanziere Jeffrey Epstein. - facebook.com facebook

Primi effetti degli Epstein Files anche negli USA L’ex segretario al Tesoro di Clinton, Larry Summers dimissiona da Harvard. @RSIInfo_ x.com