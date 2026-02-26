Il terremoto degli Epstein files scuote gli Stati Uniti. Il partito repubblicano, i democratici. Il mondo della politica, della finanza. Le elite. L’ultimo terremoto – dopo l’indagine di Npr secondo cui mancano dai file oltre 50 pagine in cui una minorenne accusava Trump di abusi – sono le dimissioni di Larry Summers, ex segretario al Tesoro Usa, che ha lasciato la sua cattedra ad Harvard. Le accuse nei suoi confronti finora non riguardano reati sessuali, ma il profondo legame personale e professionale con Epstein, mantenuto ancora per anni dopo la condanna del finanziere nel 2008. Dal Nebraska, invece, sempre per la corrispondenza e i vari... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Epstein Files, è il giorno della testimonianza di Hillary Clinton. Cadono altre teste, da Harvard al Nebraska

Bill e Hillary Clinton cedono: deporranno sugli Epstein Files davanti al Congresso dopo mesi di rifiutiDopo mesi di resistenza e trattative complicate, Bill e Hillary Clinton hanno accettato di testimoniare davanti alla commissione supervisione della...

Epstein files, Hillary Clinton: “Informazioni preoccupanti e orribili”Nei file di Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano vengono rivelate “informazioni molto preoccupanti e davvero orribili“.

Temi più discussi: Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Perché negli Epstein files si parla di papa Benedetto XVI e del banchiere di Dio; Gli Epstein files analizzati con le intelligenze artificiali; Epstein files, chi sono i personaggi europei citati nei documenti.

Il Pritzker è stato rimandato a causa degli Epstein FilesLa nuova tranche degli Epstein Files riaccende le polemiche sui rapporti tra Tom Pritzker ed Epstein e fa slittare l’annuncio del più importante premio di architettura. domusweb.it

Epstein files, chi sono i personaggi europei citati nei documentiLa pubblicazione dei file di Jeffrey Epstein ha rivelato riferimenti a politici, imprenditori e celebrità in diversi Paesi europei ... ilsole24ore.com

Gli Epstein files rischiano di inguaiare Trump, il Nyt denuncia: "Omessi documenti, censurate le accuse di violenza sessuale" - facebook.com facebook

Epstein files, «svaniti» i documenti su una donna che accusava Trump: «Diceva di essere stata molestata quando era minorenne» x.com