Enzo Iacchetti decisione estrema | diffide e querele

Enzo Iacchetti ha deciso di agire contro le accuse che circolano online. Dopo le voci e i contenuti diffamatori diffusi su Facebook, il comico ha inviato diffide e avviato querele per tutelare la sua reputazione. La sua scelta arriva dopo settimane di insulti e commenti negativi che hanno spinto Iacchetti a prendere una posizione decisa.

Enzo Iacchetti sceglie la strada delle vie legali per difendere la propria immagine dopo la diffusione, nelle ultime settimane, di contenuti ritenuti diffamatori su Facebook. Il conduttore di Striscia la Notizia, attraverso i suoi legali, ha formalmente diffidato Meta Platforms chiedendo la rimozione immediata di diversi post considerati falsi, offensivi e lesivi della sua reputazione pubblica. A rendere nota l'iniziativa è stato un comunicato diffuso dalla produzione del tg satirico di Canale 5, nel quale si parla apertamente di materiali "gravemente e gratuitamente offensivi"., corredati da fotomontaggi e testi definiti calunniosi e mendaci.

