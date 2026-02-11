Enzo Iacchetti minaccia querela | Post falsi e manipolati

Enzo Iacchetti ha deciso di agire contro i post falsi e manipolati che circolano online. Il comico ha infatti inviato una diffida a Meta Platforms, chiedendo di rimuovere contenuti diffamatori che lo coinvolgono. La sua azione arriva dopo aver scoperto che alcuni post su social media stanno danneggiando la sua immagine. Iacchetti ha scelto di tutelarsi e di prendere provvedimenti legali contro chi diffonde informazioni false.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.