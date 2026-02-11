Enzo Iacchetti minaccia querela | Post falsi e manipolati

Enzo Iacchetti ha deciso di agire contro i post falsi e manipolati che circolano online. Il comico ha infatti inviato una diffida a Meta Platforms, chiedendo di rimuovere contenuti diffamatori che lo coinvolgono. La sua azione arriva dopo aver scoperto che alcuni post su social media stanno danneggiando la sua immagine. Iacchetti ha scelto di tutelarsi e di prendere provvedimenti legali contro chi diffonde informazioni false.

Enzo Iacchetti ha formalmente diffidato Meta Platforms, la celebre piattaforma di servizi digitali fondata da Mark Zuckerberg. In particolare, il celebre conduttore di Striscia la Notizia  ha chiesto la rimozione di alcuni contenuti “gratuitamente offensivi e falsi” condivisi su Facebook. Enzo Iacchetti, la diffida a Meta. Enzo Iacchetti contro Mark Zuckerberg. Tramite i propri legali, il conduttore ha formalmente diffidato Meta Platforms chiedendo la rimozione immediata di una serie di contenuti, diffusi su Facebook. Si tratta di video e immagini definiti “ gravemente e gratuitamente offensivi, oltre che falsi, usurpativi dell’immagine e tesi ad istigare all’odio”. 🔗 Leggi su Dilei.it

