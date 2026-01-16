Ennesima rissa in piazza Garibaldi spunta un tirapugni

Nel pomeriggio di ieri, 15 gennaio, si è verificata un’ulteriore lite in piazza Garibaldi, davanti al bar vicino alle fermate dell’autobus. La scena si è sviluppata in modo tranquillo, ma l’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per riportare la calma. Durante l’evento, è stato anche rinvenuto un tirapugni, che ha attirato l’attenzione dei presenti.

L’ennesima rissa in piazza Garibaldi è scoppiata nel pomeriggio di ieri, 15 gennaio, davanti al bar in prossimità delle fermate dell’autobus. Lo riporta Il Piccolo. Nella colluttazione sono rimasti coinvolti diversi stranieri e uno di loro è stato fermato da una volante della Questura, giunta sul. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: In piazza Garibaldi spunta la maxi maglia crociata Leggi anche: Violenza cieca in piazza Garibaldi: rissa brutale tra giovani in pieno sabato sera Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ancona, piazza Roma, il ring dei maranza. Ancora una rissa in centro: «Fate qualcosa». Rissa in piazza Garibaldi , quattro denunce . Per gli indagati anche il daspo Willy - A distanza di 3 mesi dalla rissa che in piazza Garibaldi, a Città di Castello, aveva coinvolto un cittadino di origine marocchina e tre italiani - lanazione.it Ennesima rissa tra ragazzi in pieno centro a Carpi - Secondo alcune testimonianze un gruppo di ragazzi e ragazze, italiani, si sarebbe ‘spostato’ da un locale ... ilrestodelcarlino.it Capaci, giovane accoltellato dopo una rissa: ennesima notte di violenza nel Palermitano Una notte di violenza ha scosso Capaci, in provincia di Palermo, dove un giovane è stato ferito con un coltello a seguito di una rissa scoppiata per motivi ancora al vaglio - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.