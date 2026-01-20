Ennesima rissa vicino a piazza Garibaldi spuntano coltelli e spray urticanti

Nella serata di lunedì 20 gennaio, nei pressi di piazza Garibaldi, si è verificata un’ulteriore lite tra due giovani e un uomo di 43 anni, con l’utilizzo di armi da taglio e spray urticanti. L’episodio si inserisce in un contesto di crescenti tensioni e violenze nella zona, richiamando l’attenzione delle autorità sulla sicurezza pubblica.

Una rissa tra due giovani e un 43enne, tutti equipaggiati con armi da taglio, si è verificata ieri sera, lunedì 20 gennaio. Come riporta il Piccolo è successo nei pressi di piazza Garibaldi, in via Pascoli, poco dopo le 20. Dopo una discussione, uno dei tre ha tirato fuori un coltello e l’altro.🔗 Leggi su Triesteprima.it Ennesima rissa in piazza Garibaldi, spunta un tirapugniNel pomeriggio di ieri, 15 gennaio, si è verificata un’ulteriore lite in piazza Garibaldi, davanti al bar vicino alle fermate dell’autobus. Leggi anche: Rissa in discoteca: trentenni importunano una adolescente, lo zio li picchia e spuntano i coltelli. Aggredito anche un carabiniere La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Ennesima rissa in piazza Garibaldi, spunta un tirapugni; Ennesima rissa in piazza Garibaldi: fermata una persona con un tirapugni; Treviso, ennesima rissa in via Zorzetto: fermati in sette; RISSA TRA GIOVANISSIMI NEL CENTRO A LATINA: ADOLESCENTE FERITO. Ancona, un'altra rissa tra maranza. Volano pugnio, bottigliate e posacenere: giovane ferito alla testa - ANCONA - Ennesima rissa tra maranza in pieno centro, ieri sera ad Ancona. Sono volati pugni, calci, bottigliate e pure un grosso posacenere. All’arrivo dei carabinieri, il fuggi ... msn.com Dopo diverso tempo siamo tornati in piazza Moro a Bari e abbiamo parlato con alcuni parcheggiatori che si trovano nei pressi della stazione di Bari, per cercare di fare chiarezza sull'ennesima rissa scoppiata tra abusivi per il caffè a piacere. Dopo aver interrog - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.