Beve 8 energy drink al giorno e finisce in ospedale per un ictus con danni permanenti
Un caso clinico recente ha evidenziato i rischi associati all’abuso di energy drink, con un individuo che, consumando otto bevande al giorno, ha subito un ictus con danni permanenti. Questo episodio mette in luce le possibili conseguenze per la salute derivanti dal consumo eccessivo di queste bevande, spesso considerate un boost di energia.
Un recente caso clinico ha attirato l’attenzione dei media per le conseguenze potenzialmente gravi del consumo eccessivo di bevande energetiche. I medici della Stroke Unit del Nottingham University Hospitals NHS Trust (Gran Bretagna) hanno raccontato di un episodio che getta nuova luce sui rischi. 🔗 Leggi su Today.it
Le beveva ogni giorno poi è stato colpito da un ictus | l’allarme tra i medici - Zazoom Social News
Beve 8 energy drink al giorno e finisce in ospedale per ictus, l'allarme dei medici - Leggi su Sky TG24 l'articolo Beve 8 energy drink al giorno e finisce in ospedale per ictus, l'allarme dei medici ... Da tg24.sky.it
Colpito da ictus per troppi energy drink: «Ne bevo 8 lattine al giorno». Lo studio, i sintomi e la "caffeina nascosta" - Un consumo eccessivo giornaliero di bevande energetiche 'strong' può comportare un serio rischio di ictus. Riporta leggo.it
Beve otto energy drink al giorno e finisce in ospedale per una rara forma di ictus: l'allarme dei medici Vai su X
Un 50enne colpito da ictus dopo aver consumato 8 energy drink al giorno. Gli esperti avvertono sui rischi di caffeina e taurina - facebook.com Vai su Facebook
La medaglia dell’Unesco alla cucina nostrana sia un monito per chi si nutre di sushi e kebab ilfoglio.it
Traffico Roma del 10-12-2025 ore 19:30 romadailynews.it
Club Brugge-Arsenal (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici infobetting.com
Confermata la condanna a 4 anni per Irene Pivetti: "Evasione e riciclaggio" gazzettadelsud.it
Shock in Europa, gene a rischio cancro in una banca danese del seme: nati quasi 200 bebè gazzettadelsud.it
Salto con gli sci, Klingenthal è contesto complicato. Chi risolverà il rebus-vento in questo 2025? oasport.it