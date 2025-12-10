Beve 8 energy drink al giorno e finisce in ospedale per un ictus con danni permanenti

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caso clinico recente ha evidenziato i rischi associati all’abuso di energy drink, con un individuo che, consumando otto bevande al giorno, ha subito un ictus con danni permanenti. Questo episodio mette in luce le possibili conseguenze per la salute derivanti dal consumo eccessivo di queste bevande, spesso considerate un boost di energia.

Un recente caso clinico ha attirato l’attenzione dei media per le conseguenze potenzialmente gravi del consumo eccessivo di bevande energetiche. I medici della Stroke Unit del Nottingham University Hospitals NHS Trust (Gran Bretagna) hanno raccontato di un episodio che getta nuova luce sui rischi. 🔗 Leggi su Today.it

