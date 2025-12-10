Colpito da ictus per troppi energy drink | Ne bevo 8 lattine al giorno Lo studio i sintomi e la caffeina nascosta

Un consumo elevato di bevande energetiche può aumentare significativamente il rischio di ictus. Uno studio recente evidenzia come l’assunzione quotidiana di numerose lattine possa avere effetti nocivi sulla salute, spesso nascosti dietro la presenza di elevate quantità di caffeina. Analizziamo i sintomi e i rischi associati a un consumo eccessivo di energy drink.

Un consumo eccessivo giornaliero di bevande energetiche 'strong' può comportare un serio rischio di ictus. È l'alert lanciato da un gruppo di medici britannici sulla. 🔗 Leggi su Leggo.it

Ictus da energy drink in un 50enne sano che beveva 8 lattine al giorno, l'alert dei medici: i sintomi - Un consumo eccessivo giornaliero di bevande energetiche 'strong' può comportare un serio rischio di ictus. Lo riporta msn.com