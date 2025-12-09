Sindrome cardio-nefro-metabolica | oltre 11 milioni di italiani colpiti la Sicilia tra le regioni più a rischio
In Italia, sono 24 milioni le persone che convivono con almeno una malattia cronica e oltre 11,6 milioni presentano una condizione cardio-nefro-metabolica, una delle più diffuse e complesse, caratterizzata dall’interconnessione tra patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2, insufficienza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
? DOMANI 28 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 BARI – PROGETTO INNOVA 2.0 (ECM) 1. I pazienti affetti da Sindrome Cardio-Renale-Metabolica hanno 0,44 ricoveri annui. 2. Lo scompenso cardiaco causa 190.000 ricoveri e 220.000 morti/anno. 3. Gli SG - facebook.com Vai su Facebook
"CARDIOSTIM SERVIZI MEDICALI S.R.L. S.T.P." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Sindrome cardio-nefro-metabolica: oltre 11,6 milioni di italiani colpiti. La Sicilia tra le regioni più a rischio - A Palermo un confronto tra istituzioni, clinici e operatori del territorio per la gestione integrata del paziente CNM. Lo riporta sicilianews24.it
