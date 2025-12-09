Sindrome cardio-nefro-metabolica | oltre 11 milioni di italiani colpiti la Sicilia tra le regioni più a rischio

In Italia, sono 24 milioni le persone che convivono con almeno una malattia cronica e oltre 11,6 milioni presentano una condizione cardio-nefro-metabolica, una delle più diffuse e complesse, caratterizzata dall’interconnessione tra patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2, insufficienza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Palermo un confronto tra istituzioni, clinici e operatori del territorio per la gestione integrata del paziente CNM.