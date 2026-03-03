Emma Carratelli morta a 24 anni per infarto all’ospedale di Cordova l’arresto cardiaco mentre era in Spagna per l’Erasmus

Emma Carratelli, studentessa di Medicina Veterinaria di 24 anni, è deceduta all’ospedale di Cordova dopo un arresto cardiaco. La ragazza si trovava in Spagna per un periodo di studio Erasmus, quando è stata colta da un malore improvviso. I medici hanno cercato di rianimarla senza successo, e le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Emma Carratelli, giovane studentessa di Medicina Veterinaria, sarebbe morta nel reparto di cardiologia di Cordova, dove era stata ricoverata nonostante non avesse patologie note, secondo indiscrezioni Emma Carratelli, 24enne toscana originaria di Castel del Piano (Grosseto), stava svolgendo u.

Emma Carratelli morta a 24 anni mentre era in Erasmus a Cordova, lutto della Federico IILa giovane era a Cordova nell'ambito del progetto Erasmus. Originaria della provincia di Grosseto, viveva a Napoli da quattro anni e studiava alla Federico ... fanpage.it

Chi era Emma Carratelli, la studentessa morta a 24 anni durante l’Erasmus: il dolore tra Castel del Piano, Napoli e CórdobaCerte notizie arrivano così: senza preavviso, senza spiegazioni che bastino a rendere la cosa meno assurda. Emma Carratelli aveva 24 anni ed era nel pieno di quel tratto di vita in cui tutto sembra ... alphabetcity.it

