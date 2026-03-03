Emma Carratelli morta a 24 anni per infarto all’ospedale di Cordova l’arresto cardiaco mentre era in Spagna per l’Erasmus

Da ilgiornaleditalia.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Carratelli, studentessa di Medicina Veterinaria di 24 anni, è deceduta all’ospedale di Cordova dopo un arresto cardiaco. La ragazza si trovava in Spagna per un periodo di studio Erasmus, quando è stata colta da un malore improvviso. I medici hanno cercato di rianimarla senza successo, e le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Emma Carratelli, giovane studentessa di Medicina Veterinaria, sarebbe morta nel reparto di cardiologia di Cordova, dove era stata ricoverata nonostante non avesse patologie note, secondo indiscrezioni Emma Carratelli, 24enne toscana originaria di Castel del Piano (Grosseto), stava svolgendo u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

emma carratelli morta a 24 anni per infarto all8217ospedale di cordova l8217arresto cardiaco mentre era in spagna per l8217erasmus
© Ilgiornaleditalia.it - Emma Carratelli morta a 24 anni per infarto all’ospedale di Cordova, l’arresto cardiaco mentre era in Spagna per l’Erasmus

Leggi anche: Emma Carratelli morta a 24 anni mentre era in Erasmus a Cordova, lutto della Federico II

Leggi anche: Emma Carratelli, la studentessa di 24 anni morta durante l'Erasmus in Spagna

Contenuti utili per approfondire Emma Carratelli

Temi più discussi: Emma Carratelli, studentessa della Federico II, muore in Spagna durante l’Erasmus; Spagna, studentessa italiana 24enne morta durante l'Erasmus a Cordova; Emma Carratelli, studentessa della Federico II morta durante l'Erasmus a Cordova, in Spagna Il cordoglio di colleghi e prof; Emma Carratelli morta a 24 anni mentre era in Erasmus a Cordova, lutto della Federico II.

emma carratelli emma carratelli morta aEmma Carratelli morta a 24 anni mentre era in Erasmus a Cordova, lutto della Federico IILa giovane era a Cordova nell'ambito del progetto Erasmus. Originaria della provincia di Grosseto, viveva a Napoli da quattro anni e studiava alla Federico ... fanpage.it

emma carratelli emma carratelli morta aChi era Emma Carratelli, la studentessa morta a 24 anni durante l’Erasmus: il dolore tra Castel del Piano, Napoli e CórdobaCerte notizie arrivano così: senza preavviso, senza spiegazioni che bastino a rendere la cosa meno assurda. Emma Carratelli aveva 24 anni ed era nel pieno di quel tratto di vita in cui tutto sembra ... alphabetcity.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.