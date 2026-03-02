Emma Carratelli morta a 24 anni mentre era in Erasmus a Cordova lutto della Federico II

Una studentessa di 24 anni, in Erasmus a Cordova, è deceduta mentre si trovava in Spagna. La notizia è stata comunicata dall'Università Federico II, che ha espresso il proprio lutto per la perdita della giovane. La ragazza era impegnata nel programma di scambio e la sua scomparsa ha suscitato dolore tra chi la conosceva.

