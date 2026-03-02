Emma Carratelli la studentessa di 24 anni morta durante l' Erasmus in Spagna

Una studentessa di 24 anni, iscritta alla facoltà di Medicina Veterinaria, ha perso la vita durante un soggiorno Erasmus a Cordova, in Spagna. La notizia ha colpito l’Università

Un lutto improvviso ha sconvolto l'Università "Federico II" di Napoli. Una ragazza di 24 anni, Emma Carratelli, studentessa di Medicina Veterinaria, è morta mentre si trovava in Spagna, a Cordova, per partecipare al progetto Erasmus.La tragedia in SpagnaLa 24enne, originaria di Castel del Piano. 🔗 Leggi su Today.it

Emma Carratelli morta a 24 anni durante l'Erasmus a Cordoba. «Amava Napoli e gli animali, profonda tristezza»Cordoglio degli studenti e dell'intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina...

La tragedia di Emma, morta in Spagna a 24 anni durante l’Erasmus. L’Università: “Non ti dimenticheremo”Castel del Piano (Grosseto), 2 marzo 2026 – Una notizia che ha sconvolto la sua Castel del Piano.

Tutto quello che riguarda Emma Carratelli.

Temi più discussi: Lutto in Ateneo per la prematura scomparsa di Emma Carratelli; Grave lutto alla Federico II: morta prematuramente brillante studentessa; Cipro, intercettati due droni verso base inglese. Evacuato aeroporto Paphos, la Grecia invia due fregate; F-15 Usa precipitano in Kuwait vicino alla base, l'esercito: Tre jet schiantati colpiti da fuoco amico per errore.

Emma Carratelli morta a 24 anni mentre era in Erasmus a Cordova, lutto della Federico IILa giovane era a Cordova nell'ambito del progetto Erasmus. Originaria della provincia di Grosseto, viveva a Napoli da quattro anni e studiava alla Federico ... fanpage.it

Chi era Emma Carratelli, la studentessa morta a Cordoba durante l’Erasmus: Mancherà la tua luceEmma Carratelli, 24 anni, studentessa della Federico II, è morta a Cordoba durante l’Erasmus. Cordoglio dell’Ateneo e della sua comunità ... tag24.it

Cordoglio degli studenti e dell'intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell'università Federico II di Napoli per la morte della studentessa del quarto anno, Emma Carratelli, x.com

Emma Carratelli, studentessa morta a 24 anni durante l'Erasmus - facebook.com facebook