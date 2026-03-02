Emma Carratelli la studentessa di 24 anni morta durante l' Erasmus in Spagna
Un lutto improvviso ha sconvolto l'Università "Federico II" di Napoli. Una ragazza di 24 anni, Emma Carratelli, studentessa di Medicina Veterinaria, è morta mentre si trovava in Spagna, a Cordova, per partecipare al progetto Erasmus.La tragedia in SpagnaLa 24enne, originaria di Castel del Piano. 🔗 Leggi su Today.it
Emma Carratelli morta a 24 anni durante l'Erasmus a Cordoba. «Amava Napoli e gli animali, profonda tristezza»Cordoglio degli studenti e dell'intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina...
La tragedia di Emma, morta in Spagna a 24 anni durante l’Erasmus. L’Università: “Non ti dimenticheremo”Castel del Piano (Grosseto), 2 marzo 2026 – Una notizia che ha sconvolto la sua Castel del Piano.
