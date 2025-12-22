Il 2025 si chiude con tre notizie hot per la Maison Dior. Prima di tutto, la riconferma di Anya Taylor-Joy, Jisoo e Willow Smith come volti ufficiali del brand. Subito dopo, la conferma del loro ruolo come testimonial della nuova fragranza Dior Addict 2026. Infine, il ritorno di un profumo iconico, pronto a parlare a una nuova generazione. Lanciata per la prima volta nel 2002, Dior Addict torna infatti il 12 gennaio 2026 con tre nuovi sillage inediti. Fragranze che dialogano con un altro simbolo cult della Maison, i Dior Addict Lip Glow Oil firmati da Peter Philips, rafforzando il legame tra profumo e make-up in un racconto coerente e contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Anya Taylor-Joy, Jisoo e Willow Smith inaugurano una nuova era delle fragranze Dior

