Emergenza italiani bloccati a Dubai e Abu Dhabi | prima rientri via Oman ma resta alta l’allerta

Diversi italiani bloccati a Dubai e Abu Dhabi stanno iniziando a tornare in patria, dopo giorni di voli cancellati e incertezze. Alcuni sono partiti attraverso voli organizzati via Oman, mentre la situazione resta sotto sorveglianza a causa dell’allerta ancora alta nella regione. La situazione continua a essere monitorata mentre i primi rientri si fanno strada tra le restrizioni e le difficoltà logistiche.

Dopo giorni di incertezza e voli cancellati, cominciano a partire i primi rientri dei cittadini italiani rimasti intrappolati in Medio Oriente. Domani un volo speciale da Abu Dhabi a Milano porterà circa 200 studenti minorenni italiani a casa. Oggi, invece, un volo charter ha riportato in Italia 127 cittadini italiani, trasferiti dall’Oman con assistenza della Farnesina. Secondo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nell’area del Golfo sono presenti oltre 70.000 italiani, tra residenti stabili (circa l’80%) e temporanei. Solo a Dubai e Abu Dhabi si contano circa 30.000 persone, mentre in Israele risiedono 20.000 italiani. “La sicurezza dei nostri connazionali è la priorità assoluta”, ha dichiarato Tajani, confermando che la macchina organizzativa per riportare gli italiani in patria prosegue senza sosta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

