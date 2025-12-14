Roma-Como probabili formazioni | conferma per Rensch torna Wesley?
La Roma si prepara a sfidare il Como nel Monday Night allo Stadio Olimpico, con l’obiettivo di riscattarsi in campionato. Con probabili conferme e ritorni importanti, i giallorossi cercano la vittoria per riprendere slancio e migliorare la posizione in classifica, sotto la spinta del caloroso pubblico romano.
Per riprendere la giusta strada in campionato, la Roma è attesa dal Monday Night con il Como nella solita splendida atmosfera dello Stadio Olimpico, pronto a spingere i giallorossi verso la conquista dei tre punti. Viste le ultime due sconfitte consecutive, la formazione di Gasperini ha bisogno di tornare a vincere non solo per il morale, ma anche per tenere a distanza le concorrenti per la zona Champions League, che resta il grande obiettivo stagionale. Roma-Como, le probabili formazioni. Ad un giorno dal match con il Como, la Roma resta con il dubbio Ndicka, che qualora dovesse essere a disposizione nonostante l’imminente avvio della Coppa d’Africa verrebbe schierato dal 1? nella linea difensiva completata da Mancini ed Hermoso, davanti ovviamente al solito Svilar. Sololaroma.it
Probabili formazioni Roma-Como: Angelino e Douvikas dal 1', ok Dybala - A mandare in archivio il 15° turno di campionato ci penseranno Roma e Como, squadre chiamate ... fantamaster.it
Roma-Como: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - Archiviata la vittoria contro il Celtic in Europa League, l'obiettivo è rialzarsi in campionato dopo le ultime due sconfitte: lunedì alle 20. ilromanista.eu
Rensch cerca continuità: contro il Como pronta la seconda da titolare https://www.romanews.eu/rensch-roma-como-seconda-titolare/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook
Trigoria, l'allenamento a due giorni da Roma-Como - FOTO GALLERY #ASRoma x.com
Serie A 2025/2026 – Le Probabili Formazioni di Tutte le Squadre!