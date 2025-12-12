Sciopero mezzi oggi a Roma | chi si ferma e le fasce di garanzia
Oggi, 12 dicembre 2025, Roma si trova di fronte a uno sciopero generale proclamato dalla Cgil, che interesserà vari settori dei servizi pubblici e del trasporto. La manifestazione potrebbe causare disagi e modifiche alle consuete routine di mobilità, con particolare attenzione alle fasce di garanzia previste per minimizzare i disservizi.
Oggi, 12 dicembre 2025, Roma si prepara a una giornata complessa sul fronte della mobilità e dei servizi pubblici, dato che è in programma uno sciopero generale proclamato dalla Cgil che coinvolgerà diversi settori e potrebbe avere ripercussioni significative sugli spostamenti quotidiani. Lo stop, previsto per l'intera giornata di venerdì, riguarderà in particolare il trasporto ferroviario e i bus Cotral, mentre restano confermati alcuni servizi essenziali nelle tradizionali fasce di garanzia.
Venerdì nero di scioperi nella pubblica amministrazione. Sabato a Roma il No Renzi Day
Lo sciopero del 12 dicembre, a rischio mezzi pubblici e treni. La protesta indetta dalla Cgil contro la manovra del governo. A Milano possibili disagi per i passeggeri dei mezzi dalle 8,45 alle 15
Sciopero autobus Tper Bologna 12 dicembre 2025: orari mezzi garantiti
